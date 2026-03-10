Cina, enormi distese di fiori attraggono i turisti nella provincia dell’Hunan

Enormi distese di fiori primaverili stanno attirando molti visitatori a Huaihua, nella provincia centrale cinese dell'Hunan. Uno spettacolo della natura che si unisce anche a nuove attrazioni, come i manufatti artigianali di paglia, e sta alimentando una vivace economia primaverile. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1/abr (Fonte video: Xinhua)