Cina: ecco come viene costruita l'alta velocità ferroviaria nel Guangdong
Uno sguardo alla costruzione di un ponte, una sezione importante di una nuova ferrovia ad alta velocità nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Una volta completato, il tracciato di 116 km collegherà cinque città del Guangdong e consentirà viaggi di un'ora tra Shenzhen e Jiangmen. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)