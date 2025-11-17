Home Video News Xinhua Cina: droni aumentano efficienza raccolta pomeli nelle aree montane del Guizhou
Mentre i pomeli entrano nella stagione del raccolto nella città di Tongren, nella provincia sudoccidentale cinese di Guizhou, i droni trasportano i frutti direttamente dai frutteti di montagna ai camion. Tagliando i costi del lavoro e migliorando l'efficienza, offrono una nuova soluzione per il trasporto agricolo nella regione. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/mrv (Fonte video: Xinhua)