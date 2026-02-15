PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha deciso di estendere, a partire dal prossimo 17 febbraio, la propria politica di esenzione del visto ai titolari di passaporto ordinario di Canada e Regno Unito, per facilitare ulteriormente i viaggi transfrontalieri. Lo ha dichiarato oggi un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

I titolari di passaporto ordinario dei due paesi saranno esentati dal visto per entrare in Cina e potranno soggiornare fino a 30 giorni per motivi di affari, turismo, visita a familiari e amici, scambi e transito.

Come afferma il portavoce, la politica di esenzione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

(ITALPRESS).