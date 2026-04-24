Cina: da stalla a caffè letterario, Nanchang promuove rivitalizzazione rurale

Una stalla antica di 400 anni sta vivendo una seconda vita: oggi è diventata un vivace caffè letterario che nel fine settimana accoglie numerosi visitatori. "Sembra che il villaggio abbia ritrovato la sua vitalità", ha affermato un residente locale. Un fienile abbandonato è stato trasformato in un polo di rivitalizzazione rurale, alimentato da libri gratuiti e caffè fresco. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)