Cina: da Lego strategia a lungo termine che punta a legame più forte con i consumatori

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il colosso globale dei giocattoli Lego Group ha dichiarato di star raddoppiando la propria presenza sul mercato cinese con una strategia di investimento a lungo termine, intensificando gli sforzi per presentare prodotti più in sintonia con i consumatori cinesi.

“Consideriamo la Cina come una missione di lungo termine”, ha affermato Maciek Selinski, responsabile di Lego China, in una recente intervista a Xinhua. “Per noi è un lavoro sul lungo periodo e continueremo a investire”.

Con l’avvicinarsi dell’Anno del Cavallo, la multinazionale danese ha presentato nuovi set, tra cui Lego Galloping Horse Canvas e Lego Fortune Firecrackers, ispirati alle tradizionali usanze per la Festa di primavera.

“La Cina è l’unico mercato in cui progettiamo prodotti specificamente per le festività locali”, ha dichiarato Selinski. Si tratta di comprendere e rispettare profondamente le tradizioni cinesi, ha osservato il responsabile, aggiungendo che lo spirito di ricongiungimento durante la festività si allinea naturalmente all’attenzione di Lego Group per il costruire insieme.

Dal 2019 l’azienda ha presentato 16 set legati al Capodanno cinese, la più importante ricorrenza annuale del Paese.

Il lancio di quest’anno ha anche un valore simbolico per Selinski, il cui cognome cinese è “Ma”, che significa cavallo.

La Cina è un importante mercato strategico in crescita per Lego Group, secondo Selinski. Ad oggi, l’azienda ha aperto oltre 400 negozi in più di 120 città in tutta la Cina. Ha inoltre costruito una fabbrica nel Paese, che ora fornisce la maggior parte dei prodotti venduti a livello nazionale.

Lo scorso anno, inoltre, ha visto l’apertura del Legoland Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale, descritto dall’azienda come “l’ultimo tassello del puzzle dell’ecosistema del marchio Lego nel Paese”, segnando la presenza di marchio più completa finora in Cina, che abbraccia vendita al dettaglio, produzione e parchi a tema.

Lego Group opera da decenni in mercati europei come la Germania, ma la sua presenza in Cina è relativamente giovane, ha affermato Selinski. “Sono molto entusiasta di essere in Cina perché è probabilmente il luogo più entusiasmante al mondo in questo momento per sperimentare un mercato così diversificato e sofisticato”, ha spiegato il responsabile.

In qualità di dirigente straniero che vive in Cina, Selinski ha affermato di essere colpito dalla vitalità del mercato, dalla rapida crescita e dall’apertura all’innovazione.

“I consumatori cinesi sono costantemente aperti a provare cose nuove”, ha affermato l’uomo. “Per questo il mercato cinese sta diventando un’ispirazione per molti altri mercati a livello globale”.

Selinski ha inoltre rivelato che gli spunti provenienti dalla Cina stanno alimentando sempre più il più ampio processo di progettazione dell’azienda. “Siamo sempre più ispirati dal design cinese per prodotti con un’attrattiva universale, non solo per il mercato cinese” ha affermato, aggiungendo che Lego Group si affida ora a un numero crescente di designer con esperienza in Cina per orientare lo sviluppo globale dei prodotti.

Guardando al futuro, Selinski ha espresso fiducia nel mercato. “I consumatori in Cina sono molto esigenti”, ha dichiarato il responsabile. “Siamo fiduciosi che, all’interno di questo ecosistema, continueremo a crescere e a effettuare investimenti significativi”.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).