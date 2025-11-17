Cina: crescente domanda di mascotte dei Giochi Nazionali fa aumentare produzione

Con l'intensificarsi della 15esima edizione dei Giochi Nazionali, le mascotte Xiyangyang e Lerongrong sono diventate virali, facendo impennare le vendite dei prodotti di merchandising. A Zhongshan, nel Guangdong, le fabbriche stanno lavorando a pieno ritmo - tagliando i tempi di produzione dei giocattoli peluche da 30 giorni a soli 10. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/mrv (Fonte video: Xinhua)