Cina: cresce il turismo in entrata nel porto di libero scambio di Hainan

Mentre alcune aree della Cina settentrionale sono coperte da ghiaccio e neve, la tropicale Hainan entra nel suo periodo di punta per i viaggi, attirando visitatori con sole, sabbia e mare. Dall'avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l'isola il 18 dicembre 2025, una progressiva introduzione di incentivi ha ulteriormente stimolato il turismo in entrata nel Porto di Libero Scambio (FTP) di Hainan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)