Home Video News esteri Cina, costruito un ponte alto come un edificio di 50 piani su...
Cina, costruito un ponte alto come un edificio di 50 piani su un canyon
Il grande ponte di Panguan, parte dell'autostrada Anshun-Panzhou nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, è stato completato. Il ponte si estende per 2.289,5 metri sopra un canyon nei monti Wumeng. Il suo pilone più alto? Raggiunge l'incredibile altezza di 171 metri, pari a un edificio di oltre 50 piani. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)