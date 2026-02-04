Cina: Chongqing, studenti stranieri scoprono la cultura tradizionale con l’imminente Festa di primavera (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una studentessa algerina mostra una borsa portafortuna realizzata durante un evento tenutosi nel distretto di Banan della municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 3 febbraio 2026. Con l’avvicinarsi del Festival di primavera, il distretto di Banan della municipalità di Chongqing ha ospitato un evento denominato “Laowai@Chongqing”. “Laowai” è un termine gergale cinese che significa “stranieri”. Venti studenti internazionali si sono riuniti per partecipare a un’esperienza immersiva nelle pratiche culturali tradizionali locali, come i canti popolari Mudong, il taglio della carta e la preparazione di dolci di riso glutinoso, abbracciando l’atmosfera festosa del Capodanno cinese, che quest’anno cade il 17 febbraio.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).