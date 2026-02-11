PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una bambina mostra una decorazione per la Festa di primavera alla Biblioteca di Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 10 febbraio 2026. Martedì si sono svolti vari tipi di attività per celebrare il tradizionale Festival cinese di Xiaonian nel nord della Cina, che segna l’inizio del conto alla rovescia verso la Festa di primavera.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
