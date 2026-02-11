PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone acquistano decorazioni per l’imminente Festa di primavera in un mercato della contea di Xiayi, città di Shangqiu, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 10 febbraio 2026. Martedì si sono svolti vari tipi di attività per celebrare il tradizionale Festival cinese di Xiaonian nel nord della Cina, che segna l’inizio del conto alla rovescia verso la Festa di primavera.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
