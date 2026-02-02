PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lo scorso anno, la Cina ha registrato un forte calo del numero di procedimenti legati alla droga, grazie a rigorose operazioni di contrasto e a una governance efficace negli ultimi anni, ha annunciato lunedì la Corte suprema del popolo (SPC).

Nel 2025, i tribunali di tutta la Cina hanno concluso un totale di 23.732 casi di primo grado legati alla droga, in diminuzione di oltre il 33% rispetto all’anno precedente, secondo i dati diffusi dalla SPC.

Secondo la corte, è stata data costante priorità a una rigorosa punizione di questi reati. Dal 2023 al 2025, i tribunali del Paese hanno concluso 93.000 casi di primo grado di questo tipo, e condannato 133.000 imputati. Di questi, il 20% ha ricevuto pene detentive pari o superiori a cinque anni, mentre il livello di tali condanne per l’insieme dei procedimenti penali nello stesso periodo è stato molto più basso.

Liu Weibo, giudice senior della SPC, ha affermato che negli ultimi anni in Cina è cresciuto il numero di nuovi tipi di casi legati agli stupefacenti, riflettendo un significativo cambiamento strutturale nei modelli di abuso di droga nel Paese.

Nel giudicare questi nuovi casi, che coinvolgono sostanze come anestetici a uso medico e composti psicoattivi, la SPC non solo infligge pene severe alle attività criminali, ma presta anche attenzione a tutelare le legittime esigenze terapeutiche della popolazione cinese, ha aggiunto l’istituzione.

Inoltre, la SPC ha diffuso informazioni su sei casi tipici legati alla droga per aiutare il pubblico, in particolare i giovani, a riconoscere meglio le sostanze stupefacenti e a contrastarle.

