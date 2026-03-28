Home Video News Xinhua Cina: BFA, esperto si interroga sul ruolo dell’Asia in futuro
Cina: BFA, esperto si interroga sul ruolo dell’Asia in futuro
"L'Asia sta già svolgendo un ruolo centrale. Con sfide sempre più impegnative davanti a sé, ritengo che il suo ruolo si espanderà ulteriormente", ha dichiarato Mohd Faiz Abdullah, presidente esecutivo dell'Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, in occasione del Boao Forum for Asia 2026. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)