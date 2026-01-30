Cina: atleti internazionali riuniti ad Altay per Giochi Invernali su Monti Altai

I terzi Giochi Invernali attorno ai Monti Altai si sono svolti dal 27 al 30 gennaio nella città di Altay, nello Xinjiang. L'evento comprende tre discipline - sci di fondo, pattinaggio di velocità e sci alpinismo - per un totale di 16 gare, attirando oltre 200 atleti e allenatori provenienti da 13 delegazioni in rappresentanza di Cina, Kazakistan, Russia, Mongolia e altri Paesi e regioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)