Home Video News Xinhua Cina, artisti sfidano Lightning, il robot da record di Honor
Cina, artisti sfidano Lightning, il robot da record di Honor
Nella sede centrale di Honor, a Shenzhen, è andata in scena una sfida singolare. Da una parte: 20 artisti umani. Dall'altra: "Lightning", il robot umanoide di Honor, che aveva già fatto la storia ad aprile vincendo una mezza maratona per robot a Pechino in 50'26", più veloce del record mondiale umano sulla mezza maratona di 57'20". (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)