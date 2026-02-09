YIXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti del villaggio scrivono distici di primavera nel villaggio di Nanping, contea di Yixian, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 6 febbraio 2026. Gli antichi villaggi della contea sono pervasi da un’atmosfera festosa con l’avvicinarsi della Festa di primavera. Gli abitanti del posto seguono le usanze popolari preparando dolci di riso al vapore, lanterne a forma di pesce e scrivendo distici di primavera, attirando i turisti a condividere insieme la gioia delle festività.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]