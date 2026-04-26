Home Video News Xinhua Cina, alla Fiera di Canton buyer globali fiduciosi
Cina, alla Fiera di Canton buyer globali fiduciosi
Alla 139ma Fiera di Canton a Guangzhou, nel sud della Cina, i buyer globali stanno mostrando forte interesse per i veicoli a nuova energia, i robot, gli elettrodomestici intelligenti e altri prodotti cinesi. Dai partecipanti abituali ai visitatori alla prima esperienza, molti puntano a costruire partnership a lungo termine con le aziende cinesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/trl/mca3 (Fonte video: Xinhua)