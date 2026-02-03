CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra l’YH-1000S, un aereo ibrido per il trasporto merci senza pilota e sviluppato autonomamente – il primo al mondo nel suo genere – che ha completato il volo inaugurale nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, secondo quanto dichiarato martedì dal suo sviluppatore.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
