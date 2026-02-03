Cina: aereo cargo ibrido senza pilota completa il suo primo volo

(260203) -- CHONGQING, Feb. 3, 2026 (Xinhua) -- This photo shows the YH-1000S. China's YH-1000S, a self-made hybrid unmanned cargo aircraft, the world's first of its kind, has completed its maiden flight in southwest China's Chongqing Municipality, its developer said on Tuesday. TO GO WITH "China's hybrid unmanned cargo aircraft completes first flight" (China Academy of Aerospace Aerodynamics/Handout via Xinhua)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra l’YH-1000S, un aereo ibrido per il trasporto merci senza pilota e sviluppato autonomamente – il primo al mondo nel suo genere – che ha completato il volo inaugurale nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, secondo quanto dichiarato martedì dal suo sviluppatore.

