Cina: a Shenzhen ponte a servizio dell'uomo e degli animali
Grazie a un ponte unico nel suo genere che combina un sentiero escursionistico con un corridoio dedicato alla fauna selvatica, gli animali possono ora evitare il traffico e le interferenze umane e muoversi liberamente in sicurezza tra due montagne a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)