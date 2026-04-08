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Cina, a Qingdao un polo per la cantieristica a basse emissioni
Qingdao è un importante polo della cantieristica navale per imbarcazioni oceaniche nella Cina orientale. Mentre l'industria mondiale del trasporto marittimo accelera la sua transizione verde, la città offre soluzioni locali per una navigazione a basse emissioni di carbonio e sostenibile a livello globale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)