PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì il ministero del Commercio cinese ha ospitato il primo di una serie di eventi del 2026 che hanno l’obiettivo di incoraggiare gli esportatori esteri a vendere sul mercato cinese.

La serie, “Un grande mercato per tutti: esportare in Cina”, presenterà oltre cento eventi, con Regno Unito, Kazakistan, Kenya e Thailandia tra i Paesi invitati a partecipare, secondo quanto riferito dal ministero.

Il ministero ha affermato che la serie di eventi migliorerà l’incontro tra domanda e offerta e rafforzerà gli scambi internazionali, portando così più prodotti e servizi di alta qualità ai consumatori cinesi.

Intervenendo al primo evento, che si è svolto a Pechino, il ministro del Commercio Wang Wentao ha dichiarato che l’iniziativa riflette gli sforzi proattivi della Cina per ampliare la propria apertura, aumentare le importazioni e favorire una crescita commerciale più equilibrata.

La Cina accoglie con favore tutti i Paesi affinché colgano le nuove opportunità offerte dalla serie di eventi, che mira a rendere la Cina una delle principali destinazioni di esportazione per un numero sempre maggiore di Paesi in tutto il mondo, ha aggiunto Wang.

