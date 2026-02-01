Home Video News Xinhua Cina: a Kashgar gli artigiani custodiscono l’antica tradizione del rame
Nella città antica di Kashgar, Subatjan Elam impara l'arte uigura secolare della lavorazione del rame. Da una semplice lastra metallica al manufatto finito, ogni colpo di martello riflette pazienza, abilità e un patrimonio culturale vivo, tramandato di generazione in generazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/tvi/mca3 (Fonte video: Xinhua)