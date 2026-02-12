CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì il Centro nazionale cinese per la conservazione e la ricerca sui panda giganti ha diffuso un video che mostra 30 cuccioli di panda gigante nati nel 2025 che porgono i propri auguri per il Capodanno cinese al pubblico di tutto il mondo.

I cuccioli sono nati lo scorso anno presso il Centro cinese per la conservazione e la ricerca sui panda giganti e la Base di ricerca per l’allevamento dei panda giganti di Chengdu, due istituzioni sotto il controllo del centro nazionale.

Il filmato mostra i soffici cuccioli alla loro prima apparizione pubblica in un’atmosfera festosa presso le basi di allevamento istituzionali, decorate con tradizionali lanterne rosse cinesi. Erano visibili anche elementi legati al cavallo, tra cui cavalli di legno, animale dello zodiaco del prossimo Capodanno cinese.

Nel video si vedono i custodi mentre tengono in braccio i cuccioli, i cui movimenti giocosi hanno rapidamente conquistato il cuore del pubblico. Alcuni osservavano con curiosità le lanterne di bambù, mentre altri salivano sui cavalli di legno.

Nel video festoso è apparso anche un cucciolo di panda nato in Indonesia lo scorso anno.

Secondo il centro, le due istituzioni cinesi hanno allevato con successo un totale di 45 panda giganti nel 2025.

Il centro nazionale, che integra le risorse delle due istituzioni, è stato inaugurato nel 2023 come piattaforma di livello mondiale per la cooperazione e lo scambio nella ricerca su questa specie.

Il Capodanno cinese, noto anche come Festa di primavera, quest’anno cade il 17 febbraio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).