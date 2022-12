ROMA (ITALPRESS) – Anche lo sport è ricerca di senso nella vita, di un Volto, e non è solo una esperienza del corpo ma anche dell’anima. Sono i suggerimenti per un “allenamento spirituale” nella “corsa” verso il Natale, rivolti alla comunità polisportiva di Athletica Vaticana dal cardinale Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l’educazione, durante la messa celebrata nella chiesa di San Lorenzo in Piscibus. Rilanciando gli appelli del Papa, nella celebrazione si è pregato, in particolare, perchè anche l’esperienza sportiva possa essere strumento di pace e riconciliazione tra persone e popoli. Per essere davvero “fratelli tutti”, anche nello sport. Proprio in risposta alle indicazioni del cardinale de Mendonça, secondo la visione sportiva di Papa Francesco che mette al centro la persone e la concretezza dell’inclusione, l’associazione ufficiale vaticana darà vita, sabato 17 dicembre, proprio nel giorno del compleanno di Francesco, un altro gesto per vivere un Natale autentico. I ciclisti di Athletica Vaticana-Vatican Cycling, che a settembre hanno preso parte al Mondiale in Australia, partiranno alle 9 da piazza San Pietro per portare doni ai bambini nel Centro di cure palliative pediatriche dell’ospedale Bambino Gesù a Passoscuro. Pedaleranno insieme per 35 chilometri anche per essere accanto ai familiari dei piccoli ricoverati, nello stile della “squadra del Papa”.

