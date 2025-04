Ciclismo, Suzuki auto ufficiale del 48° Tour of the Alps 2025

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki sarà auto del 48° Tour of the Alps 2025, la prestigiosa corsa a tappe euro-regionale in programma dal 21 al 25 aprile, attraversando Tirolo, Alto Adige e Trentino. L’evento, tra i più rilevanti del calendario primaverile UCI Pro Series, vedrà Suzuki insieme all’organizzazione del Gruppo Sportivo Alto Garda, fornendo una flotta 100% hybrid composta da Swace Hybrid e S-Cross Hybrid.

Lo staff del 48° Tour of the Alps utilizzerà le auto Suzuki per muoversi lungo il tracciato per essere pronti alle esigenze logistiche legate all’evento di gara garantendo ai ciclisti in corsa il supporto tecnico necessario. Suzuki metterà a disposizione dell’organizzazione Swace Hybrid e S-Cross Hybrid.

La collaborazione tra Suzuki e Tour of the Alps 2025, conferma la condivisione dei più alti valori dello sport e in particolare di quelli del ciclismo. Suzuki non è infatti nuova ad esperienze nel mondo delle bici: organizza il Suzuki Bike Day (giunto quest’anno alla sua quinta edizione), la grande festa dedicata alla mobilità condivisa, fluida e sostenibile in programma quest’anno il 14 giugno all’Autodromo Nazionale di Monza.

Chi pratica questa disciplina è l’esempio di quanto sia importante non arrendersi mai e applicarsi con costanza e impegno per superare i propri limiti e raggiungere i traguardi prefissati, anche quelli più ambiziosi.

Questo è lo stesso atteggiamento con cui gli ingegneri Suzuki si dedicano ogni giorno al loro lavoro, determinati a progettare e costruire per la clientela auto, moto e motori fuoribordo affidabili, prestazionali e rispettosi dell’ambiente.

“Dove passione e sport si fondono con l’unicità dell’ambiente montano, Suzuki si sente a casa – commenta Massimo Nalli, presidente e Ceo di Suzuki Italia – Siamo felici che il Tour of the Alps abbia scelto la gamma Suzuki Hybrid per accompagnare organizzatori e atleti lungo il percorso, nel pieno rispetto della natura che li circonderà. Il ciclismo incarna perfettamente i valori come competizione, resistenza, rispetto delle regole e dell’avversario principi che da oltre un secolo guidano la storia di Suzuki Motor Corporation. Sostenere questo sport significa per noi promuovere passione, impegno e sostenibilità”.

“Con Suzuki condividiamo da anni una visione che mette al centro l’innovazione, la qualità e soprattutto il rispetto per l’ambiente – ha dichiarato il Presidente del GS Alto Garda Giacomo Santini – Il loro supporto, concreto e coerente con i valori del nostro progetto, ci permette di rendere il Tour of the Alps un evento sempre più sostenibile, senza rinunciare all’efficienza e alla sicurezza. È un orgoglio poter contare su un partner così affidabile e sensibile, capace di interpretare lo spirito delle nostre montagne e di chi le vive con passione”.

– Foto Ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS)