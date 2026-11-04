RIMINI (ITALPRESS) – “Ecomondo è l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda l’economia circolare. Noi siamo presenti, come sempre, con il nostro stand all’interno dello spazio Conai, e in questi giorni naturalmente incontriamo tantissimi interlocutori di tutto il territorio nazionale, operatori, comuni, per condividere e concordare gli sviluppi di un sistema di raccolta del packaging in alluminio che ormai in Italia è ben consolidato e ha prodotto risultati particolarmente interessanti”. Lo ha detto Stefano Stellini, direttore generale di Cial, a Ecomondo, a Rimini, dove il Consorzio è presente con il proprio stand all’interno dello spazio Conai. Come ogni anno, la fiera rappresenta per Cial un’occasione di confronto diretto: in questi giorni il Consorzio incontra operatori, comuni e interlocutori provenienti da tutto il territorio nazionale, con i quali condivide e concorda gli sviluppi di un sistema di raccolta del packaging in alluminio che in Italia è ormai ben consolidato. I risultati ottenuti sono particolarmente interessanti, come sottolinea Stellini. “Il riciclo del packaging nella sua totalità si attesta mediamente intorno al 70% negli ultimi anni, un valore che supera di dieci punti percentuali gli obiettivi previsti al 2030 – spiega -. Un altro dato importante, comunicato anche in fiera, riguarda le lattine per bevande, una componente fondamentale all’interno del packaging. Il loro tasso di riciclo è attualmente del 92,8%, dati 2025. Ancora più interessante è la media che questa componente detiene in termini di tasso di riciclo: il 91% negli ultimi quattro anni”, conclude.

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