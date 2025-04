Cia premia l’agricoltura giovane e green nel cuneese

LA MORRA (CUNEO) (ITALPRESS) - Premiare l'impegno a favore dello sviluppo rurale, della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, paesaggistico e ambientale. Questo l'obiettivo della Bandiera Verde Agricoltura, il riconoscimento di Cia-Agricoltori Italiani giunto nel 2024 alla sua XXII edizione e che ha assegnato la Bandiera Verde Gold all'Agri-relais "Coltivare" a La Morra, in provincia di Cuneo. La storia dell'azienda è connessa a quella dell'Agricola Brandini, acquisita dalla famiglia Bagnasco nel 2007. Da subito i proprietari hanno conferito la loro impronta nella filosofia produttiva con al centro del progetto il rispetto della terra e delle persone, l'ambiente, la trasparenza, la semplicità e la curiosità nel conoscere. Oggi, sono le giovani Serena e Giovanna Bagnasco a condurre l'azienda che, per la parte strettamente agricola, si caratterizza per la viticoltura.