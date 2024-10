Chiesurin “Palazzo delle Poste di Palermo memoria storica della città”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il palazzo delle Poste Italiane in via Roma a Palermo celebra il suo novantesimo anniversario, infatti il 28 ottobre del 1934 c'è stata l’inaugurazione, luogo che rappresenta una memoria storica della città, è uno dei palazzi più iconici di Palermo. Oggi, proprio nell'occasione del novantesimo, Poste Italiane ha pensato di fare un annullo filatelico per celebrare la storia e la bellezza di questo palazzo, non soltanto per valorizzare le proprie origini, ma anche per valorizzare la comunità palermitana. All'interno del palazzo ci sono delle opere bellissime, opere del futurismo e sono opere che testimoniano l'evoluzione sia sociale che urbanistica e architettonica che ha avuto Palermo in quel periodo. Lavorare in questo palazzo è veramente un privilegio e oggi è veramente un onore per noi con l'annullo filatelico dare a tutti i cittadini la possibilità di visitarlo e di far vedere il patrimonio artistico e culturale della nostra azienda”. Così la Direttrice di Filiale Palermo 1 Poste Italiane, Roberta Chiesurin, a margine della cerimonia per il 90esimo anniversario del Palazzo delle Poste del capoluogo siciliano, occasione per la quale è stato realizzato un annullo filatelico con l’apposizione del timbro su cartoline dedicate che ritraggono opere e architetture del palazzo storico. xd6/vbo/gtr