Si chiude una delle sessioni di calciomercato più strane e anomale degli ultimi anni, a cominciare dalla finestra temporale, e lo fa con alcuni colpi last minute che hanno infiammato le ultime ore. L’operazione di giornata, per la verità cominciata nella tarda serata di domenica e già in piedi da diverse settimane è quella che ha portato Federico Chiesa alla Juventus. Il figlio d’arte si trasferisce in bianconero con la formula del prestito biennale oneroso a dieci milioni con diritto di riscatto (fissato a 40 milioni più di 10 di bonus) che diventa obbligo al verificarsi di alcune particolari condizioni.

Contestualmente, i bianconeri per far cassa hanno ceduto ufficialmente Douglas Costa al Bayern Monaco e Mattia De Sciglio al Lione. La Viola si cautela e piazza un doppio colpo sulle corsie esterne. Il sostituto di Chiesa sarà José Maria Callejon, che dopo aver lasciato il Napoli alla scadenza del contratto ritorna immediatamente in Serie A con la maglia dei toscani, che per la corsia mancina hanno invece prelevato Antonio Barreca dal Monaco.

Radja Nainggolan resta all’Inter e proverà a giocarsi le proprie carte in un reparto ricco di concorrenza: nonostante i tentativi delle ultime ore, il Cagliari non è riuscito a trovare l’accordo con i nerazzurri e la trattativa è definitivamente saltata. Dal Napoli, però, in terra sarda arriva Ounas in prestito, mentre proprio i partenopei hanno ufficializzato l’ingaggio di Tiemoue Bakayoko. In casa Roma il lungo tira e molla durato mesi con il Manchester United si risolve nel migliore dei modi, anche se serve aspettare due ore rispetto alla chiusura del calciomercato: Chris Smalling torna in giallorosso, i Red Devils hanno accettato l’ultima offerta dei capitolini forti anche della volontà del difensore che ha pressato fino all’ultimo per ricevere l’ok del club inglese e lo scambio dei documenti è avvenuto entro il termine ultimo. Un gi Saltato invece il ritorno di El Shaarawy, mentre Perotti va al Fenerbahce.

Dall’Inghilterra arrivano due rinforzi per l’Udinese ancora a quota zero in classifica, ma senza problemi nelle trattative visto che si tratta di due calciatori provenienti dal Watford, l’altro club di proprietà della famiglia Pozzo: si tratta di Gerard Deulofeu, talentuoso esterno d’attacco che ha già giocato in Italia con la maglia del Milan, e di Ignacio Pussetto che torna così in Friuli.

Il Sassuolo ha ufficializzato Maxime Lopez dal Marsiglia e Nicolas Schiappacasse, in forza al Parma nella scorsa stagione, mentre proprio i ducali hanno ceduto Dermaku al Lecce e prelevato il giovane Nicolussi Caviglia in prestito dalla Juventus e il difensore Osorio dal Porto. Il nuovo attaccante del Torino è Federico Bonazzoli in prestito dalla Sampdoria, c’è anche l’ufficialità dell’acquisto di Gojak, centrocampista ex Dinamo Zagabria. Verona scatenato con l’arrivo di Nikola Kalinic dall’Atletico Madrid per l’attacco e del difensore Ceccherini dalla Fiorentina in prestito, Mattia Bani si trasferisce dal Bologna al Genoa, mentre il Crotone ha depositato i contratti di Djidji e Siligardi in extremis.

(ITALPRESS).