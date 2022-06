LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ cominciata nella notte italiana l’avventura di Giorgio Chiellini in MLS, ovvero il massimo campionato di calcio del Nord America. Il difensore 37enne, ex Juventus ed ex nazionale azzurro, è stato accolto dal suo nuovo club, il Los Angeles Football Club, come una vera star. Chiellini è stato applaudito a lungo dai suoi nuovi tifosi: il difensore italiano si è presentato, allo stadio Banc of California, al pari dell’altro neo acquisto Gareth Bale, prima del calcio d’inizio del match di MLS contro il Dallas FC. La partita è stata vinta 3-1 dal Los Angeles FC, che guida la Western Conference con 36 punti in 17 partite. Prossimo appuntamento l’8 luglio: in scena il derby contro i Galaxy, che potrebbe vedere l’esordio in MLS sia di Chiellini che di Bale. “Questa squadra è perfetta per me, perchè è piena di giovani giocatori, che possono aiutarmi. E’ impossibile che io abbia oggi le stesse caratteristiche fisiche che avevo 10 anni fa ma posso dare qualcosa a questi giovani. Dobbiamo creare un buon mix di esperienza ed entusiasmo per diventare un gruppo vincente”, ha detto Chiellini a margine della sua presentazione a Los Angeles.

“La squadra è fantastica. Non devo portare qualcosa di speciale ma soltanto aggiungere quello che sono. Spero che continueremo così. Siamo al top adesso e dobbiamo finire al top. Ma sarà un lungo viaggio. Questo è un nuovo ed entusiasmante capitolo della mia carriera: sono qui per vincere, non vedo l’ora di cominciare”, ha detto ancora il difensore italiano nella conferenza stampa di presentazione allo stadio Banc of California.

