MILANO (ITALPRESS) – Koelliker, gruppo attivo dal 1936 nell’importazione e vendita di automobili, annuncia l’arrivo in squadra di Chiara Garbuglia in qualità di PR Manager con la responsabilità di tutti i marchi importati e distribuiti. Garbuglia risponderà direttamente a Luciano Iengo, Chief Marketing Officer dell’azienda.

Abruzzese, 32 anni, si è laureata al Dipartimento di Economia, Culture, Politiche e Società dell’Università degli Studi di Torino con una specializzazione in Comunicazione d’Impresa, Pubblica e Pubblicità.

La sua esperienza nell’ambito della comunicazione e nelle pubbliche relazioni a livello nazionale e internazionale si è consolidata nei diversi ruoli ricoperti in 8 anni presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA, ora Stellantis).

Con responsabilità via via crescenti, Garbuglia si è occupata di aspetti commerciali e digital marketing per approdare successivamente all’ufficio stampa per il mercato Italia dei brand Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Fiat Professional, Lancia, Jeep e Mopar, ai quali si è affiancata la gestione della comunicazione del dipartimento Fleet & Business Sales, a livello EMEA.

Nell’ultimo anno e mezzo, ha ricoperto il ruolo di PR & Communication Manager di Helbiz, azienda leader globale nei servizi di micro-mobilità.

Nel ruolo di PR Manager, Chiara Garbuglia avrà il compito di gestire le Relazioni Pubbliche e l’Ufficio Stampa, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente i marchi rappresentati e il brand Koelliker, completando così il processo di riorganizzazione e rafforzamento della squadra marketing del gruppo, guidata da Luciano Iengo, che conta anche su Andrea Intravaia, in qualità di Advertising & Digital Marketing Manager, che negli ultimi mesi aveva gestito ad interim la posizione.

– foto ufficio stampa Gruppo Koelliker –

(ITALPRESS).