PALERMO (ITALPRESS) – Lo chef Fulvio Pierangelini firma il menu dell’hotel Villa Igiea a Palermo. Alicetta e Igiea Terrazza Bar sono al centro della programmazione estiva della struttura. Entrambi con vista sulla baia, il ristorante e il bar dell’indirizzo Rocco Forte Hotels di Palermo sono protagonisti delle giornate estive da trascorrere accompagnati, rispettivamente, dal menu firmato da Chef Fulvio Pierangelini per Alicetta, e dalla carta che racconta i cocktail che Salvatore Calabrese ha scelto di dedicare agli ospiti che nel tempo hanno soggiornato presso Villa Igiea.

Accolto in un padiglione nel verde dei giardini di Villa Igiea, dopo la sua consacrazione tra gli ospiti palermitani e dell’hotel come spazio estivo d’eccellenza per il pranzo, a partire dal 14 giugno 2023, dal martedì al sabato, Alicetta accoglie i suoi ospiti anche a cena, grazie al menu ideato dallo chef Fulvio Pierangelini. Se Alicetta per pranzo è un invito aperto ad assaggiare la selezione di: specialità siciliane del giorno, pescato grigliato e crudo, insalate miste e pizze; la sera, il ristorante fronte mare indossa la sua veste più vivace grazie a un menù fondato sulla cucina da condividere, coinvolgente, intrigante, contemporanea e dai profumi mediterranei. “Alicetta di sera è la novità golosa dell’estate 2023 a Villa Igiea. Nelle terrazze sospese tra il meraviglioso giardino e il mare, serviremo aperitivi d’autore accompagnati da stuzzichini invitanti e poi continuare con una cena dai sapori indimenticabili. Una cucina che racconta il mare, la Sicilia, il Mediterraneo tutto. Materie prime assolute trattate con mano leggera e savoir faire per ricette senza tempo. In cucina giovani cuochi dalle mani educate faranno uscire crudi di verdure, pesci e crostacei, antipasti della tradizione a volte con un tocco insolito e intrigante. Sulla griglia cuoceremo tutto quello che ama il fuoco, in primis gli splendidi pesci e crostacei della pesca giornaliera che sceglieremo da un cesto delle meraviglie e poi verdure e spiedini di carne o perchè no un tomahawk di suino nero dei Nebrodi. Un indimenticabile bistro siciliano in un luogo mozzafiato”: questo il racconto di Fulvio Pierangelini, Creative Food Director di Rocco Forte Hotels, sul menu realizzato per Alicetta.

Un vero e proprio dialogo tra passato e futuro ospitato dal bancone dell’Igiea Terrazza Bar quello raccontato con dieci cocktail firmati dal Maestro Salvatore Calabrese nella carta “C’era una volta”. “L’idea della nuova carta dei cocktail è nata dal bancone originario del bar, perchè è un pezzo della storia di quell’ambiente, potrebbe parlare e raccontare” – racconta Calabrese. L’affascinante indirizzo palermitano Rocco Forte Hotels, negli anni, è stato un crocevia di ospiti internazionali che hanno avuto l’opportunità di apprezzare l’inarrivabile fascino del palazzo voluto dalla Famiglia Florio. “Quando sono stato invitato a disegnare il Bar di Villa Igiea, sono rimasto affascinato dalla sua storia e dai legami con le celebrità internazionali. Fin dall’apertura delle sue porte come hotel all’inizio del 1900, Villa Igiea ha ospitato esponenti di case reali, celebri artisti e numerose icone di Hollywood”, aggiunge Salvatore Calabrese. Una vera e propria fonte d’ispirazione che ha dato vita alla carta “C’era una volta”, dove il mixologist omaggia con una creazione dedicata una selezione di celebri ospiti di Villa Igiea: Kirk Douglas, Harrison Ford, Claudia Cardinale, Burt Lancaster, Maria Callas, Gina Lollobrigida, Alain Delon, Grace Kelly, Sophia Loren e Paul Newman. Aperto tutti i giorni, Igiea Terrazza Bar ospiterà Salvatore Calabrese in tre appuntamenti unici nel corso del 2023 – con il grand opening della stagione estiva, in calendario per il 10 giugno 2023 e, successivamente, il 3 agosto e 6 ottobre. Momenti unici per dialogare a tu per tu con il Maestro e degustare i suoi cocktail nell’elegante cornice di Villa Igiea.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Rocco Forte Hotels-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]