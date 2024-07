NAPOLI (ITALPRESS) – Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, fa scalo per la prima volta a Napoli e inaugura il nuovo store Lavazza Coffee Design all’Aeroporto Internazionale di Napoli.

Sale così a 15 il numero di aeroporti presidiati da Chef Express in Italia, a conferma della strategia aziendale che mira a consolidare ulteriormente la propria presenza nel canale aeroportuale, in cui si registrano importanti volumi di traffico grazie anche ai flussi turistici che hanno ripreso vigore superando i livelli prepandemia.

In particolare, l’aeroporto partenopeo ha registrato negli ultimi anni uno sviluppo importante, confermandosi motore strategico per la crescita del sistema economico territoriale e quarto aeroporto italiano per traffico passeggeri, superando i 12 milioni di viaggiatori nel 2023, con una crescita del 13,5% sul 2022 e del 14% rispetto al 2019.

Cristian Biasoni, CEO di Chef Express ha commentato: “La nostra presenza nel Sud Italia si rafforza. Arriviamo per la prima volta all’aeroporto di Napoli, un nodo cruciale per il traffico passeggeri e per il turismo. Portiamo proprio qui, nella patria del caffè, un format internazionale, il Lavazza Coffee Design, che ha già riscontrato grande successo in altri paesi, proprio per proporre uno stile ricercato e attento fatto di eccellenza che siamo certi incontrerà i gusti di una clientela sempre più internazionale. In una città dove il caffè incarna perfettamente lo spirito della pausa abbiamo sviluppato una partnership in grado di elevare ulteriormente questa percezione per fare della sosta un momento imprescindibile del viaggio”.

Situato al primo piano dell’area partenze, prima dei controlli di sicurezza e accessibile a tutti, sia passeggeri che accompagnatori, lo store occupa oltre 25 risorse. “Ad un’offerta di caffè Lavazza premium, è abbinata una selezione di ricette di gastronomia sia dolce, attraverso i sapori della pasticceria napoletana di alta qualità, che salata, con proposte che esaltano i prodotti tipici della tradizione locale – si legge in una nota -. Lavazza Coffee Design arricchisce l’offerta per i viaggiatori, dando loro l’opportunità di immergersi a 360 gradi nel mondo del caffè Lavazza. Ispirato ai Flagship Store Lavazza di Londra e Milano, questo concept ne ricrea l’atmosfera accogliente in un locale contemporaneo, nel quale viaggiatori e turisti possano concedersi un’esperienza espressione dell’eccellenza e dei valori italiani”.

– Foto f08/Italpress –

(ITALPRESS).