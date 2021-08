Le automobili sono parte integrante della nostra quotidianità. Utilissime per i nostri spostamenti di ogni giorno, sono per molte persone anche un bel gioiello estetico di cui prendersi cura. Con il passare degli anni può però succedere di voler cambiare look ai nostri amati mezzi, senza ricorrere tuttavia a spese di enorme portata. Per raggiungere l’obiettivo si può allora ricorrere a un servizio di Car Wrapping. In questo articolo scopriremo di cosa si tratta.

Che cosa significa Car Wrapping

Il termine “Wrapping”, importato dall’inglese, in italiano può essere tradotto come “avvolgere”. Quando si parla di Car Wrapping ci si riferisce a una particolare tecnica che permette di cambiare il colore all’estetica dell’auto ma anche di altri mezzi di trasporto come ad esempio il camper, il camion o anche la moto.

Il tutto avviene per l’appunto avvolgendo il veicolo con della specifica pellicola coprente. Questa pellicola contribuisce non solo a cambiare l’estetica del mezzo ma anche a rendere il veicolo più robusto, mettendo al sicuro la verniciatura sottostante da graffi o possibili piccoli danni.

Il Car Wrapping è inoltre una tecnica che permette di personalizzare il proprio mezzo.

Quali sono i vantaggi del Car Wrapping

Il Car Wrapping può essere eseguito su qualsiasi tipologia di veicolo a partire dalle auto sportive fino a quelle più economiche. I vantaggi che offre questo tipo di tecnica sono svariati. Prima di tutto, permette di proteggere il valore del mezzo, mettendolo al riparo a rischi quali graffi o danni di piccola entità.

È inoltre importante ricordare che la verniciatura sottostante rimane completamente intatta. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui con il passare del tempo ci si dovesse stancare della nuova estetica, la pellicola usata per il Wrapping può essere rimossa in qualsiasi momento, ripristinando l’estetica originale del veicolo.

Nel ventaglio dei vantaggi del Car Wrapping si possono inoltre annoverare:

il fatto che grazie alla pellicola al mezzo viene attribuito un elevato grado di resistenza ai vari agenti atmosferici, pioggia e grandine incluse;

ai vari agenti atmosferici, pioggia e grandine incluse; il fatto che si possono realizzare cambi colore e di estetica a un costo decisamente più vantaggioso rispetto alla classica verniciatura.

Quanto dura il Car Wrapping

Si tratta di una delle curiosità più frequenti tra coloro che decidono di ricorrere a questa particolare tecnica. In genere, se il veicolo non viene danneggiato in maniera eccessiva o viene sottoposto a una manutenzione costante, la pellicola utilizzata per il Car Wrapping può durare anche per svariati anni. Vale comunque la pena ricordare che in presenza di danni evidenti su un’area specifica della pellicola, essa può essere rimossa e sostituita senza dover ricorrere a un intervento di Wrapping completo.

In linea generale, per questo tipo di tecnica vengono utilizzate pellicole di alta qualità la cui durata varia dai cinque ai dieci anni. Ovviamente, la durata del prodotto dipende anche dall’uso che si fa del veicolo. Ad esempio, il lavaggio con spazzole e detersivi aggressivi può danneggiarla o opacizzarla.

Quali sono le attuali tendenze

Oggi come oggi, il Car Wrapping punta in genere su personalizzazioni, colori vivaci e camouflage. Molte imprese utilizzano questa particolare tecnica anche per la personalizzazione dei propri mezzi di lavoro a scopo pubblicitario. Sulle pellicole del Car Wrapping è infatti possibile riprodurre qualsiasi tipo di immagine, scritta o logo. Un modo alternativo per promuovere la propria azienda.

Quanto costa il Car Wrapping

Nella maggior parte dei casi, i costi del Car Wrapping variano tra i 1.000 e i 3.000 euro. La variazione dipende in linea di massima dal tipo di mezzo sul quale si interviene, dalla pellicola che viene usata nonché dalla eventuale personalizzazione grafica realizzata. Il risultato che si ottiene è comunque sempre ottimale.