Tra i trend che riguardano da vicino la mobilità, uno di quelli che si sta diffondendo con più rapidità è senza ombra di dubbio il Car Sharing. Questo tipo di mobilità riscontra successo in particolar modo nelle grandi realtà urbane e nella fascia di popolazione più giovane ma si sta pian piano ampliando ad altri contesti. Tuttavia, sebbene se ne senta parlare spesso, non tutti sono pienamente consapevoli di cosa si tratti. In questo articolo scopriremo allora che cos’è il Car Sharing, come funziona e che tipo di vantaggi offre a chi ne usufruisce abitualmente.

Definizione di Car Sharing

Quando si parla di Car Sharing si fa riferimento a una delle modalità alternative di muoversi in città. Volendo fare una traduzione del termine “Car Sharing” si può parlare di “auto condivisa”. All’atto pratico, si tratta un servizio di mobilità urbana che consente ai propri utenti di usare un veicolo su prenotazione, noleggiandolo per un periodo di tempo ridotto, pari a poche decine di minuti fino ad alcune ore, e pagando un corrispettivo in base all’uso effettivo che si fa del mezzo.

Un servizio come il Car Sharing permette ai cittadini di prenotare la vettura via Internet, tramite un’apposita App dedicata. Nel nostro Paese, l’uso del Car Sharing da parte degli utenti è iniziato indicativamente nel 2000, dapprima a Milano per poi diffondersi nelle principali città italiane da Nord a Sud: partendo da Torino fino a Palermo. Il Car Sharing prevede che le vetture da noleggiare siano sempre a disposizione dei cittadini che possono decidere di prenderle in qualsiasi momento della giornata per un breve lasso di tempo.

Come funziona il Car Sharing

In genere, l’accesso alle auto disponibili per il servizio di Car Sharing avviene tramite l’App di riferimento, scaricata sul proprio dispositivo mobile, come smartphone o tablet, o attraverso una tessera specifica. Dopo aver effettuato la registrazione con la società che offre il servizio, è sufficiente verificare via Internet se ci sono auto disponibili nelle proprie vicinanze. Nel caso in cui vi siano una vettura disponibile, selezionandola è possibile sapere quando tempo si necessita per raggiungerla muovendosi a piedi.

Se si sceglie di opzionarla, l’utente ha in genere quindici minuti di tempo per raggiungere l’auto, prima che si attivi in automatico la rispettiva tariffa, il cui prezzo è variabile da compagnia a compagnia, ma che si aggira generalmente intorno ai venticinque centesimi al minuto. Una volta arrivati alla vettura per aprirla, salire e iniziare a guidarla, è sufficiente avvicinare la propria tessera o lo smartphone al chip ubicato sulla vettura.

Dopo essere giunti a destinazione, basta invece trovare un parcheggio per lasciare la vettura, segnalando successivamente sull’App che si è concluso il suo utilizzo. A distanza di pochi momenti, l’utente riceve una conferma della conclusione del noleggio nonché una notifica dell’avvenuto pagamento del servizio.

Vantaggi del Car Sharing

Il Car Sharing è un servizio molto flessibile che offre una serie di importanti vantaggi ai suoi utilizzatori. All’evidente beneficio dal punto di vista ambientale, correlato a una riduzione dell’inquinamento atmosferico, il Car Sharing affianca altri vantaggi per l’utente. Comporta innanzitutto una significativa diminuzione dei costi che derivano dal possedere un’auto di proprietà, da quelli di manutenzione a quelli per le tasse.

In secondo luogo, un servizio come il Car Sharing consente di usufruire nella maggior parte dei casi di un mezzo efficiente perché tenuto costantemente sotto controllo. In più, quando si utilizza il Car Sharing per muoversi in città si gode dell’ulteriore vantaggio di non dover pagare il parcheggio che in molti Comuni sta diventando via via più caro. Si tratta quindi di una ottima opzione per chi non deve utilizzare l’auto quotidianamente.