Cessate il fuoco sino a Pasqua, Hamas esamina proposta Witkoff

GAZA (ITALPRESS) – Hamas sta esaminando la proposta di ponte dell’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente Steve Witkoff per estendere la prima fase del cessate il fuoco.

La proposta estenderebbe la tregua fino alla Pasqua e vedrebbe il rilascio di cinque ostaggi in cambio di un gran numero di prigionieri di sicurezza palestinesi. Witkoff ha detto domenica che la risposta di Hamas fino ad oggi non è stata un inizio. Hamas in una nuova dichiarazione afferma che sta ancora analizzando la proposta di Witkoff e altre idee.

La dichiarazione è in gran parte una smentita di un rapporto dei media ebraici che affermava che Hamas aveva fatto saltare i negoziati sugli ostaggi dopo il ritorno di Israele ai combattimenti a Gaza.

Un funzionario palestinese, parlando in condizione di anonimato, ha detto a Reuters che anche l’Egitto aveva avanzato una proposta di ponte, ma Hamas deve ancora rispondere. Il funzionario ha rifiutato di fornire dettagli sulla proposta, che ha detto essere in fase di valutazione.

Due fonti della sicurezza egiziana affermano che l’Egitto ha suggerito di stabilire una tempistica per il rilascio del resto degli ostaggi insieme a una scadenza per un ritiro completo di Israele da Gaza con garanzie statunitensi. Le fonti affermano che gli Stati Uniti avevano segnalato un’approvazione iniziale del piano mentre le risposte di Hamas e Israele erano attese più tardi venerdì.

