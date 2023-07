Ceresa (Randstad) “Il capitale umano è insostituibile”

MILANO (ITALPRESS) - Per la velocità con cui le competenze cambiano "è molto più importante trovare le persone che abbiano la capacità di imparare, più che cercare persone che abbiano già esperienze e competenze, perché negli anni potranno continuare a imparare cose nuove". Lo ha detto Marco Ceresa, Amministratore delegato Randstad Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy. "Il capitale umano - aggiunge - è importantissimo, le persone restano essenziali: l'intelligenza artificiale e i pc ci possono aiutare a fare quei lavori ripetitivi in cui non c'è bisogno del guizzo e dell'intuito" ma "non ho ancora visto un'azienda fatta solo di computer: penso che le aziende avranno sempre bisogno di persone". mgg/gsl