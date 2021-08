ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS/MNA) – Il Ministero dell’agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Algeria ha avviato i preparativi per la campagna cerealicola aratura-semina 2021/2022, in previsione di possibili piogge precoci, attraverso il rafforzamento delle misure di sostegno agli agricoltori e la fornitura di sementi trattate e fertilizzanti.Il ministero ha deciso di prepararsi direttamente alla campagna di aratura-semina 2021/2022, a partire da luglio anzichè da settembre come avveniva negli anni precedenti, in parallelo con l’attuale campagna di raccolta. Anticipando la data di avvio della campagna aratura-semina 2021/2022, si è inoltre deciso di abbreviare e semplificare alcune procedure e di rafforzare le operazioni di sostegno agli agricoltori. Nell’ambito delle misure di sostegno intraprese, si è deciso di posticipare il pagamento del prestito “Rfig” da parte degli agricoltori clienti della Banca per l’agricoltura e lo sviluppo rurale “BADR”, colpiti dalla siccità in alcune zone e che non hanno raggiunto un certo redditività permettendo loro di riprendere le loro attività durante la stagione in corso.Il ministero adotterà anche durante questa stagione un programma per rafforzare l’irrigazione di superficie per sviluppare i cereali nel sud e l’irrigazione aggiuntiva nel nord utilizzando i mezzi di irrigazione che hanno recentemente registrato un grande interesse da parte degli agricoltori a causa della mancanza di precipitazioni quest’anno.

(ITALPRESS).