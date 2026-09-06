Centrosinistra, Conte “Avanti su lavoro e ambiente”

IPA86808990 - Giuseppe Conte, Five Stars Movement's leader, is in Palermo for the against the mafia debate. (Photo by Antonio Melita/Pacific Press) - pacific1074 //PACIFICPRESS_pacific1074/Credit:Antonio Melita/PACIFIC PRESS/SIPA/2607191552

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Rassicuro tutti: abbiamo già lavorato insieme e accumulato proposte significative sul lavoro, clima, ambiente, interventi fondamentali. Penso alla legge sul conflitto d’interessi”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo al panel dedicato alle opposizioni al Forum Teha di Cernobbio. “Sulla politica estera, le nostre posizioni sono chiare. Riteniamo che nè l’Europa nè i cittadini traggano vantaggi nel proseguire un escalation militare, che sta portando a una politica di riarmo che sta drenando tante risorse”, conclude.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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