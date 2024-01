VENEZIA (ITALPRESS) – Not Only for Kids, la sezione dedicata ai bambini e alle famiglie del Centro Candiani del Settore Cultura del Comune di Venezia non si ferma e con il nuovo anno arrivano nuove stimolanti proposte. Si parte subito con un weekend “stellare”: sabato 13 e domenica 14 gennaio La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale presenta il laboratorio per famiglie “Un, due, tre stella!” e lo spettacolo teatrale “Stelle” con Carlo Presotto. Il primo appuntamento è sabato 13 gennaio con il laboratorio per genitori e figli “Un due tre stella!”. In due momenti diversi, alle ore 15.00 per bambini e bambine dai 5 ai 7 anni e genitori e alle ore 17.00 per bambini e bambine dagli 8 ai 10 anni e genitori, Carlo Presotto conduce un gioco teatrale dalle stelle e dai desideri. Un gioco da giocare insieme, bambini e adulti, per aprire lo sguardo verso il cielo infinito. Animali e cose buone da mangiare, supereroi ed esseri fantastici. Chissà cosa affiderà ciascuno, alla fine del gioco, nella scatola dei desideri. E chissà… forse… a volte i desideri si avverano.

Segue il giorno dopo, domenica 14 gennaio alle ore 17.00. lo spettacolo “Stelle”, consigliato per bambini e ragazzi dai 5 anni. Lo spettacolo è stato realizzato nell’ambito di una ricerca universitaria sui desideri dei bambini e dei ragazzi nel 2022, curata e promossa da IUSVE in collaborazione con Avis Veneto, che ha raccolto centinaia di questionari per leggere l’immaginario di futuro dopo due anni di pandemia. Quali stelle del desiderio popolano il cielo dei nostri sogni? La presentazione di un improbabile inventario delle stelle del cielo diventa il pretesto per liberare un racconto poetico, fatto di colori, gesti, suoni, immagini e parole, che gioca a dare forma a quei desideri che fin da quando siamo piccoli danno forma alla nostra vita. Desideri gentili, che hanno a che fare con il tenero ed il tiepido, il morbido ed il gentile. Desideri irruenti, che scalpitano per affermarsi, per prendere forma, per sentirsi forti, per farsi ammirare, per aiutare gli altri. E poi il desiderio di comunicare con le piante e gli animali della terra, del cielo e del mare, farsi aiutare e prendersene cura. I desideri del presente, di liberarsi dalle immagini e dai suoni di guerra e di pandemia, dalla violenza e dalle regole troppo strette, desiderio di tornare a giocare con gli adulti, di vederli sereni. Ognuno di questi ed altri desideri danno forma ad una stella intorno alla quale ruotano pianeti diversi, mondi possibili di un firmamento dei sogni. Utopie da coltivare, come piccole piantine di un orto dei semplici, per prendersi cura del presente e tornare a dare voce al futuro. Le iscrizioni ai laboratori e la vendita dei biglietti per lo spettacolo sono già aperte.

