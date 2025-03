Centrato il “6” al Superenalotto, vinti 88 milioni di euro a Roma

E’ stato realizzato un “6” da 88.232.801,88 euro al Superenalotto nella serata di giovedì 20 marzo, nessun “5+1”.Questa la combinazione vincente del concorso di oggi: 36-40-49-54-66-83. Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 44.

Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 sale a 8.800.000,00 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Roma “presso il punto vendita Angeletti Marco situato in via della Giustiniana, 271, tramite Quick pick”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).