IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Centinaia di cittadini egiziani detenuti in Libia saranno presto liberati. Lo ha annunciato l’ambasciatore Haddad El-Gohary, vice ministro degli Esteri egiziano per gli Affari Consolari. La misura fa parte degli sforzi costanti del governo egiziano per seguire da vicino le situazioni dei detenuti nelle carceri libiche. Nel 2025, le autorità egiziane hanno già portato al rimpatrio di oltre 3.000 cittadini accusati di immigrazione irregolare, al rilascio di oltre 1.200 detenuti e al trasporto di più di 300 salme a spese dello Stato, a seguito di naufragi di imbarcazioni al largo delle coste libiche.

El-Gohary ha incontrato oltre 200 famiglie di cittadini scomparsi, esortandole a fidarsi solo di fonti ufficiali e a evitare intermediari o organizzazioni sconosciute. Ha inoltre sottolineato l’importanza di rispettare le regole per l’ingresso nei paesi vicini tramite visti ufficiali e contratti di lavoro documentati. Il vice ministro ha richiamato l’attenzione sulla necessità di intraprendere azioni legali contro i trafficanti e le reti di immigrazione irregolare, che mettono a rischio la vita dei cittadini egiziani e sfruttano le famiglie.

– foto Ministero degli Esteri egiziano –

(ITALPRESS).