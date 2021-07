Censis-WindTre, per 80% italiani web deve essere garantito a tutti

Per 8 italiani su 10 il web deve essere garantito a tutti, più del 60% vuole la tecnologia 5G subito operativa e in pochi danno credito alle fake news. È quanto emerge dal Rapporto “Il valore della connettività nell’Italia del dopo Covid-19” realizzato dal Censis in collaborazione con WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg. A margine, Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, ha confermato che "durante e dopo la pandemia la domanda di dati è cresciuta in modo esponenziale e le telco hanno fatto la loro parte. L’88,9% degli intervistati ha giudicato positivamente l’impegno per assicurare una qualità del servizio elevata". sat/gtr