Cellulare vietato in classe? Gli studenti dicono no

Secondo un sondaggio di Tecnica della Scuola, 3 studenti su 4 sono contrari al divieto assoluto di tenere il cellulare in classe. La scuola è iniziata da meno di un mese e già diversi istituti in tutta Italia stanno prendendo questa decisione. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr