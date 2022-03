BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – E’ un’Alberta Santuccio maiuscola quella che oggi ha trionfato nel Grand Prix Fie di spada a Budapest. La spadista siciliana si è aggiudicata la sua prima vittoria internazionale grazie a una grande prova fatta di attenzione nei momenti più delicati e di tenacia. La sua gara è iniziata dal tabellone dei 64, in cui ha regolato senza problemi la polacca Magdalena Pawlowska 15-6, poi nei 32 ha incrociato l’altra polacca Martyna Swatowska-Wenglarczyk in un assalto che era iniziato coi favori dell’azzurra e che si è concluso soltanto alla priorità 14-13. Stesso copione anche nei 16, dove l’atleta delle Fiamme Oro è stata capace di mettere la stoccata del 7-6 sulla coreana Sera Song, che le ha permesso di avanzare fino ai quarti, dove ha poi sconfitto 13-12 l’americana Katharine Holmes. In semifinale altro assalto al cardiopalma: in svantaggio 10-8 contro la coreana Injeong Choi, Santuccio ha recuperato fino all’11 pari e, ancora una volta, alla priorità è stata la più abile a toccare. Una giornata che a questo punto era già storia perchè Alberta Santuccio non era mai arrivata a giocarsi una finale internazionale individuale a livello senior, ma oggi la spadista catanese ha fatto ancora di più regalandosi il gradino più alto del podio grazie a una finale dominata 15-7 contro la padrona di casa ungherese Anna Kun.

Grande prova anche dell’altra siciliana Rossella Fiamingo, che ha chiuso quinta la sua gara e non è salita sul podio per un soffio: ai quarti ha infatti tenuto testa all’estone medaglia di bronzo a Tokyo 2020 Katrina Lehis, che però alla fine ha avuto la meglio alla priorità chiudendo sul 12-11. Anche la gara maschile del GP Fie di Budapest ha portato l’Italia sul podio grazie a Gabriele Cimini, che ha conquistato la terza piazza. Lo spadista pisano ha battuto prima il compagno di squadra Giulio Gaetani 15-7, poi l’olandese Tristan Tulen 14-12 e l’ungherese Zsombor Banyai 15-12. Giunto tra i migliori otto della gara ha sconfitto il giapponese Kazuyasu Minobe 15-11 e, in semifinale, ha ceduto 13-9 al vincitore di oggi Ruben Limardo Gascon. Tra gli altri azzurri quinto posto di un ottimo Andrea Santarelli, uscito ai quarti sul punteggio di 13-11 proprio contro il venezuelano dominatore di giornata.

