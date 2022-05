ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno della gara a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Tbilisi il team italiano composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo si è fermato a un passo dal podio, chiudendo al quarto posto. Gli azzurri nel tabellone dei 16 hanno vinto 44-41 contro la Cina, mentre al turno successivo sono riusciti a battere la Corea all’ultima stoccata alla priorità 43-42. Giunti in semifinale i ragazzi del CT Dario Chiadò sono poi stati superati dalla Francia 44-41 dopo un assalto che, fino all’inizio dell’ultima frazione, era in esatta parità. Nel match valido per il terzo posto il quartetto italiano ha sfidato l’Ungheria, ma non è riuscito a conquistare il podio, superato 44-38 dal team magiaro. A Katowice, in Polonia, l’Italia femminile ha invece concluso la sua prova al settimo posto. Le azzurre hanno iniziato agilmente nei 16 contro il Giappone, superato 40-28, ai quarti è poi arrivata la sconfitta 45-40 contro gli Stati Uniti. Negli assalti successivi per definire le posizioni le portacolori italiane hanno prima perso 32-31 contro la Germania e poi vinto, sempre per una stoccata 31-30 contro l’Estonia, chiudendo così settime.

