ROMA (ITALPRESS) – Il weekend della sciabola femminile è partito oggi dalla Tunisia, che ospita ad Hammamet la tappa di Coppa del Mondo. Delle dodici azzurre convocate dal ct Nicola Zanotti si sono qualificate al tabellone dei 64 di domani in dieci: erano già sicure di questo risultato Rossella Gregorio e Martina Criscio, grazie al loro ranking; sono state raggiunte da Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Benedetta Baldini, Rebecca Gargano, Lucia Lucarini e Benedetta Taricco. Niente da fare per Claudia Rotili, eliminata nel tabellone preliminare dei 64 dall’americana Ryan Jenkins 15-8, e per Michela Battiston, che si è fermata al turno precedente, sconfitta 15-13 dall’ucraina Oleksandra Bondar.

Tra le portacolori italiane che hanno centrato l’obiettivo Benedetta Baldini è approdata al tabellone principale grazie alle sue 6 vittorie su 6 nel girone, mentre Rebecca Gargano e Chiara Mormile hanno superato il turno preliminare, vincendo rispettivamente contro la messicana Julieta Toledo (15-7) e l’americana Honor Johnson (15-14).

Percorso più lungo per le altre azzurre Sofia Ciaraglia, Alessia Di Carlo, Eloisa Passaro, Lucia Lucarini e Benedetta Taricco, che sono passate attraverso due turni preliminari ma che alla fine hanno ugualmente ottenuto un posto tra le migliori 64 della prova.

– foto ufficio stampa Ffederscherma –

(ITALPRESS).

