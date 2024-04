BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Iniziato ufficialmente a Baku il terzo appuntamento del circuito FIG World Cup di ginnastica ritmica, dopo le tappe di Atene e Sofia. Dopo i tre gruppi di ginnaste che si sono sfidate a cerchio e palla, Sofia Raffaeli si posiziona al terzo posto provvisorio con 68.300, dietro alla campionessa del mondo in carica, la tedesca Darja Varfolomeev (71.200) e alla bulgara Elvira Krasnobaeva (69.750). L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – allenata alla Ginnastica Fabriano da Claudia Mancinelli – con i suoi 34.200 al cerchio – montato sulle note di “Rescue” di Lauren Daigle – e il 34.100 alla palla – accompagnato dalla voce di Maria Mazzotta in “Bella ci dormi” -, si assicura così anche le prime due finali di specialità, entrambe con il terzo punteggio, che saranno trasmesse in diretta su La7d domenica 21 aprile, dalle ore 10.00. Inizio col botto per la giovane Tara Dragas, alla sua seconda apparizione in una competizione di questo livello dopo la prima volta a Sofia un anno fa. La 17enne friulana infatti – seguita all’ASU di Udine dalla mamma Spela Dragas e da Magda Pigano – grazie ai suoi 65.700 punti si posiziona temporaneamente all’ottavo posto nel concorso generale. Il 32.500 al cerchio e il 33.200 alla palla la fanno accedere di diritto alle finali per attrezzo di domenica tra le big della disciplina. Appuntamento a domani alla Milli Gymnastics Arena della capitale azera per la seconda parte dell’all around individuale che decreterà la vincitrice della terza prova di World Cup 2024. Dopo le individualiste è toccato ai gruppi entrare in pedana per sfidarsi nella prima parte del completo della World Cup di Baku. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo hanno gareggiato contro gli altri 10 gruppi in gara, imponendosi fin da subito come la squadra da battere con 37.200 punti nei 5 cerchi, esercizio ideato e costruito da Emanuela Maccarani e dallo staff dell’Accademia di Desio sulle note di un mix tra lo “Scherzo molto vivace dalla 9^ Sinfonia di Beethoven” nella versione degli Audiomachine e “Greatness” di Vo Williams. Le Farfalle azzurre si sono piazzate davanti alla Spagna, secondo gruppo provvisorio a quota 36.750. Con il terzo punteggio di giornata troviamo la padrona di casa, l’Azerbaijan con 36.550, seguita da Bulgaria (35.750), Cina (35.500), Ucraina (35.300), Giappone (35.000) e Messico (31.550). Fuori dall’ottetto d’èlite che ritroveremo domenica in finale (diretta su La7d, dalle ore 10.00) la Turchia (28.950), il Kazakhstan (28.850) e la Georgia (25.300). La squadra nazionale e tutte le altre compagini torneranno sulla pedana dalla Milli Gymnastics Arena di Baku domani, per l’esercizio misto, che decreterà, oltre all’ammissioni della seconda final eight, anche la vincitrice del concorso generale a squadre. Dopo Atene e Sofia, quella di Baku è la terza tappa del torneo internazionale della World Cup dei piccoli attrezzi e, archiviata la Coppa azera, il Circus FIG si trasferirà poi a Tashkent (28 aprile), per finire con la finalissima di Milano (21-23 giugno), al Mediolanum Forum di Assago.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]