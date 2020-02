Si è conclusa ad Eger, in Ungheria, la prima giornata della tappa ungherese del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica. L’Italia sale sul podio grazie ad Edoardo Giordan che conquista il terzo posto nella gara di sciabola maschile categoria A. Lo sciabolatore romano, infatti, è stato fermato in semifinale dal padrone di casa, l’ungherese Richard Osvath col punteggio di 15-7 nell’assalto di semifinale. Nel suo percorso di gara verso il podio, Edoardo Giordan, aveva superato nel primo assalto di giornata il portacolori giapponese Naoki Yasu per 15-4, poi, agli ottavi, il francese Ludovic Lemoine con il punteggio di 15-7 e, ai quarti, il greco Vasileios Ntounis per 15-12. Si erano fermati invece agli ottavi sia Alberto Morelli, sconfitto 15-6 dal russo Viktor Dronov, e sia Matteo Dei Rossi, eliminato per mano del greco Vasilios Ntounis col punteggio di 15-5.

Nella gara di fioretto maschile categoria B Marco Cima si ferma invece ad un soffio dal podio: dopo avere vinto l’assalto degli ottavi contro l’ucraino Dmytro Serozhenko per 15-10, l’azzurro si è poi fermato ai quarti sconfitto per 15-6 dal russo Albert Kamalov. Era uscito di scena dopo la fase a gironi, invece, Michele Massa. Colori azzurri lontani dal podio invece nelle gare di spada femminile. Nella categoria A Sofia Brunati è stata fermata nel tabellone dei 32 dalla francese Sabrina Poignet col punteggio di 15-3, mentre Sofia Della Vedova è stata eliminata dopo la fase a gironi. Nella categoria B di spada femminile, invece, Rossana Pasquino ha concluso la sua gara al primo assalto ad eliminazione diretta, contro la francese Cecilie Demaude, capace di chiudere il match sul 15-13. Stop nella fase a gironi per Roxana Solomon.

